900 førstehjælpere skal uddannes til touren - fynske Line er en af dem

En af de frivillige er Line Østergaard, der bor i Nyborg. Hun har tidligere overværet en episode, hvor hun kunne have haft nytte af det.

- For et halvt års tid siden var jeg ude for en oplevelse, hvor jeg var med på sidelinjen, da en af mine venner var hjerteløber. Der kunne jeg se, hvor vigtigt det er, at man har overskud, for det er dyrebare minutter, det handler om, siger hun.



At være i stand til at yde førstehjælp og betjene en hjertestarter kan i mange tilfælde betyde forskellen mellem liv og død.



- Det er lidt pudsigt med sådan et førstehjælpskursus, for det er et af de kurser, man håber, man aldrig får brug for. Men hvis jeg skulle ende i situationen, vil jeg gerne være klædt på, så jeg har styr på det rent følelsesmæssigt og faktisk kan udføre sådan en opgave, siger Line Østergaard.

900 uddannes til at hjælpe

Projektet hedder En tryggere Tour og inkluderer alle de 13 danske byer, der til næste år lægger landevej til den store sportsbegivenhed.

Byerne har i fællesskab fået midler fra TrygFonden til at gennemføre i alt 900 førstehjælpeskurser. Heraf går 100 af dem til nyborgenserne.