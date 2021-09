AaB fortsætter sejrsstime mod OB

Tættest på en scoring var nordjyderne efter 34 minutter, da et aalborgensisk indlæg på tværs af OB's felt efterlod AaB-backen Kristoffer Pallesen helt fri med OB-målmand Hans Christian Bernat.

OB's unge målmand holdt dog værterne fra fadet, da han reddede Pallesens afslutning med brystet.

AaB dominerende i anden halveg

AaB kom bedst ud til anden halvleg og bød sig ad flere omgange til med gode forsøg.

Nordjyderne blev ved med at presse på, og efter 70 minutter kom forløsningen. Her kunne anfører Rasmus Thelander bringe hjemmeholdet i front med 1-0, da han kom højest på et hjørnespark og pandede bolden i nettet.

Efter 84 minutter fordoblede AaB føringen ved et nyt hjørnespark, da indskiftede Anders Hagelskjær headede hjemmeholdet på 2-0, der også blev kampens slutresultat.