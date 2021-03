To år efter dødsulykken på Storebælt: Først nu undersøges vindforholdene

Efter togulykken i januar 2019, der kostede otte mennesker livet, har Banedanmark stik imod anbefaling fra Havarikommissionen undladt at undersøge vindforholdene på Storebæltsbroen.

Det skriver Ingeniøren.

Læs også Dødsulykke på Storebælt: Beredskaberne kan lære af ulykken

Ifølge en aktindsigt, Ingeniøren har fået, har Banedanmark forhalet analysen, som skal føre til mere præcise restriktioner for kørsel i kraftig vind.

- Jeg er både rystet, rasende og trist over, at myndigheder handler så sløvt i sådan en alvorlig situation, siger Jernbaneforbundets næstformand, Preben Steenholdt Pedersen til Ingeniøren.

Ny hændelse overrasker ikke

Siden ulykken i 2019 er der registreret flere tilfælde af godstog med løse trailere på broen - heldigvis uden fatale følger som for to år siden. I januar i år blev et godstog stoppet, da en bilist lagde mærke til, at traileren svejede fra side til side.

Først efter mere end et års skriverier med Trafikstyrelsen og den nyeste hændelse tidligere i år, er Banedanmark gået i gang med undersøgelsen.

Læs også Kameraer på vej: Automatisk fartkontrol på vej til Storebæltsbroen

- Det er kritisabelt, at man mere end to år efter dødsulykken ikke har efterkommet anbefalingen. Jeg mener også, at Trafikstyrelsen har været alt for langmodig. Det overrasker mig ikke, at vi får en ny hændelse i år, når der ikke er gjort noget, siger Thomas Albøg Olsen, tidligere sikkerhedschef i DSB til Ingeniøren.

Hverken Banedanmark eller Trafikstyrelsen vil stille op til interview med Ingeniøren.