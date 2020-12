Året, der gik: Ting, Fyns Politi efterlyste i 2020

I løbet af 2020 har Fyns Politi efterlyst 17 personer på det sociale medie Twitter. Heraf er 16 fundet i god behold.

Men det er ikke de eneste efterlysninger, politiets vagtchefer har måttet skrive dette år.

Blandt andet har politiet også måttet efterlyse ejeren af to eventyrlystne grise og en to meter høj julemand.

Læs også Top-10: Årets mest læste historier på Fyn

I december vågnede en mand i Odense en morgen op til en to meter høj julemand i indkørslen. Fyns Politi efterlyste den rette ejer. Foto: Fyns Politi

I starten af februar fremlyste Fyns Politi jollen Tikurilla, der var bjerget ved Tranekær på Langeland. Efterfølgende blev yderligere otte både og et enkelt anker på 42 kilo fremlyst i 2020.

Grise flygtede fra grisetransport

I april stak to grise af fra en grisetransport på Fynske Motorvej. Den ene løb så hurtigt, de små ben kunne, og sprang over rækværket og forsvandt. Den anden blev samlet op af en familie, der overværede griseflugten.

Efter et par dage på frie fødder blev den lille sorte gris indfanget, og efter at have efterlyst ejeren af grisen, der ikke længere vil have den tilbage, blev den atter genforenet med den anden gris. De er nu begge adopteret af familien fra motorvejen.

Læs også 34-årig solgte maleri inden sin død: Nu efterlyser familien det

I løbet af året er i alt ni joller og katamaraner blevet fremlyst af politiet. Foto: Fyns Politi

I juni var endnu et dyr løs på motorvejen, da en mindre hvid og brun hest havde fundet vej ud af sin indhegning og travede rundt i rabatten ved Svendborgmotorvejen. Fyns Politi efterlyste ejeren.

Ejeren af en agressiv lille præriehund blev efterlyst 21. juli. Den hidsige fyr stak af fra Hjalleseparken i Odense.

I december var det julemanden, der ikke kunne finde hjem. Den to meter høje rødklædte mand blev først kørt til Bilka i Odense, der ikke ville kendes ved ham, inden han blev kørt til detentionen, hvor han kunne overnatte, mens Fyns Politi efterlyste ejeren på Facebook.

En nuttet, men hidsig præriehund, der ikke var for fin til at bide, blev fremlyst på Fyns Politis twitterprofil i juli. Foto: Fyns Politi