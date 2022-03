Årets første forårsdag bliver gråt i gråt

- For det meste er det bare skyer som får lov til at ligge hen over Fyn. Her kommer vejret mest til at blive gråt i gråt.

Temperaturen vil fra morgenstunden ligge på omkring frysepunktet.

- Det er et frontsystem der skal ind og passere - men fronten vil gå mere og mere i sig selv i løbet af dagen.

Det tyder dog ikke på, at fronten vil give store mængder nedbør, uddyber hun.

- Vinden vil aftage, og temperaturen vil ligge på fire grader som noget af det højeste.