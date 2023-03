Årets første havørreder på krogen: - Det er juleaften nummer to

Sportsfiskerne var tidligt oppe på Fyn lørdag.

For første lørdag i marts bliver sæsonens havørredfiskeri ved inderfjorden officielt skudt i gang.

Fynske sportsfiskere var derfor ude med fiskestangen klokken 07 lørdag morgen i håb om at få sin første havørred på krogen ved Odense Å.

- Det er juleaften nummer to, fordi nu må vi fiske efter ørreder i åen.

- Gamle og unge fiskere har ventet på, at det blev den første lørdag i marts måned, for så skal vi ud for at fiske, siger Allan Birk Hansen, der er formand for Odense Sportsfisker Klub.

Arrangementet 'Odense Å og Fjord Premieren' har fundet sted i over 40 år, og det er Odense Å Sammenslutningen som står bag.

For selv om fiskere med de rigtige fiskekort gerne må fiske efter ikke-fredede fisk ved visse dele af åen hele året, så er det altså lørdag, at sæsonens fiskeri for alvor slippes løs ved å-bredden, lyder det.

Sportsfisker Johnny Berthelsen fangede fra morgenstunden en havørred på 55 centimeter og et kilo og 700 gram, som han kalder "en lille, pæn fisk". Det var første gang, at han fangede en havørred på premieren.

- Jeg har været med i mange år, og det har givet mig nogle gode kammeratskaber. Og så håber man jo altid på at fange en fisk, siger sportsfisker Johnny Berthelsen fra Langeskov.

Denne havørred var dog ikke nok til blive vinder af dagens konkurrence.