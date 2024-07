Årets mest solrige dag kan vente forude

Ifølge TV 2 Vejret har danskerne en solrig dag i vente. Faktisk kan det blive årets hidtil solrigeste dag målt på antal solskinstimer.

Er man til de høje temperaturer er Fyn et godt sted at opholde sig. Det er nemlig her og på Vestsjælland, at der er størst chance for at ramme op til 27 grader. Og det endda uden særlig meget vind.

Vil man derfor mod stranden, kan man ifølge TV 2 Vejret forvente en badevandstemperatur på 16-20 grader.

Også de sene aftentimer bliver af den lune slags. Ved solnedgang vil temperaturen ligge omkring de 20 grader.