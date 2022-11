Årets nye tv-julekalendere er filmet på Fyn: Nu udstilles kostumer og rekvisitter

Bag små og store låger venter små og store ting og oplevelser fra årets to tv-julekalendere.

Det er Møntergården i Odense som lørdag åbner en specialudstilling om årets to tv-julekalendere.

- Det er noget helt særligt, at vi får lov til at udstille kostumer og genstande fra begge de to nye julekalendere, siger museumsinspektør Line Borre Lunøe, som slår dørene op lørdag.

Men fredag fik et kuld spændte elever fra 3. A på Odense Friskole lov til at kigge på sagerne inden alle andre.