Årets Sportsnavn: Stærkt felt kæmper om fornem pris

2020 har muligvis været et rædderligt år at kigge tilbage på for de fleste. Men glemmer vi nu lige coronaviruspandemien et øjeblik, så har der været rigtig mange højdepunkter for den fynske elitesport.

KOMITÉ VÆLGER VINDEREN Det er en komité bestående af medlemmer fra TV 2 Fyn, Fyens Stiftstidende og Fynske Idrætsforbund, der bestemmer, hvilke atleter der skal nomineres, og hvem der vinder prisen som Årets fynske sportsnavn. Som udgangspunkt skal atleterne gerne have markeret sig internationalt. Det kan eksempelvis være med OL-, VM- eller EM-medaljer, men det kan også være en ekstraordinær flot præstation i året, der er gået. Det er i dag kun udøvende atleter, der kan nomineres - ikke trænere, holdledere, formænd, frivillige eller lignende. Se mere

Faktisk har der været så mange, at det kan blive svært at vurdere, hvilken præstation der egentlig har været størst. Men Fynske Idrætsforbund, Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har nu nomineret 10 særlig flotte resultater.

Det er de ti bud på Årets Sportsnavn 2020.

23. januar vil afgørelsen falde. I fuldstændig tilfældig rækkefølge er de nominerede listet op her:

Foto: Oli Scarff / Ritzau Scanpix

Viktor Axelsen - Badminton

Den helt store bedrift i 2020 for Viktor Axelsen var All England-titlen. Sejren i den måske fineste badminton-turnering i verden kom i hus 15. marts. I finalen vandt Axelsen over taiwanske Chou Tien Chen. Han blev dermed den første danske vinder af herresinglen ved All England siden 1999.

Ved EM for hold i februar var Viktor Axelsen også med til at vinde guld til Danmark. Viktor Axelsen har to gange tidligere vundet titlen som årets fynske sportsnavn.

Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Sara Thygesen - Badminton

Også kvindeholdet var stærkt ved EM i 2020 og vandt guld. Med på holdet var 29-årige Sara Thygesen fra Odense Badminton Klub. Hun tog også DM-guldet i damedouble sammen med makkeren Maiken Fruergaard.

I starten af året nåede makkerparret også frem til finalen i Indonesia Masters.

Foto: Andrew Boyers / Ritzau Scapix

Mathias Boe - Badminton

Han er god kending for dem, der har fulgt med i nomineringerne til årets sportsnavn. Mathias Boe har som double-spiller domineret verdenseliten i mange år.

I 2020 var det især hold-sejren ved EM i Frankrig der lunede. som en lille krølle på en efterhånden lang karriere stillede 39-årige Mathias Boe op til DM med en ny makker. Nemlig nevøen William Kryger Boe. Det blev dog ikke til guld for det familiære par.

Foto: Guillaume Souvant / Ritzau Scanpix

Søren Kragh Andersen - Cykling

Cykelrytteren fra Strib tog de helt store overskrifter ved årets Tour de France i september, da han vandt på både 14. og 19. etape. Touren blev det helt store gennembrud ind i verdenseliten for den 26-årige fynbo, der i dag har adresse i Monaco.

Han kører for firma-holdet Sunweb.

Foto: Kacper Pempel/Reuters/Ritzau Scanpix

Lasse Norman Hansen - Cykling

Det er på banen at Lasse Norman Hansen har skabt de flotte resultater i 2020. Hele to guld-medaljer blev det til for den 28-årige cykelrytter da der blev holdt bane-VM i Tyskland i februar måned. Først i parløb med makkeren Michael Mørkøv.

Og så den helt store triumf i 4000 meter holdforfølgelsesløb, hvor Lasse Norman Hansen var med til både at vinde VM-guld og sætte ny verdensrekord. Lasse Norman Hansen har vundet prisen som årets fynske sportsnavn to gange før.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Rasmus Lund Pedersen - Cykling

Rasmus Lund var som Lasse Norman Hansen en del af det succesrige hold på fire ryttere, der vandt VM i 4000 meter holdforfølgelsesløb i 2020. Og som slog verdensrekorden.

I sig selv bemærkelsesværdigt, da den 22-årige fynske rytter for et par år siden stod af cyklen og droppede elite-ræset. Men nu er han tilbage og sigter mod OL i efteråret.

Foto: Michal Cizek / Ritzau Scanpix

Simon Andreassen – Mountainbike

Mountainbikerytteren Simon Andreassen vandt i oktober sit første World Cup-løb som senior. Det var i Tjekkiet, at det flotte resultat kom i hus.

23-årige Simon Andreassen har i mange år tilhørt den absolutte elite i MTB og er til 2021-sæson skiftet til holdet Cannondale Factory Racing. Hans næste store mål bliver OL i år.

Foto: Sportxpress / Ritzau Scanpix

Anders Thomsen - Speedway

Den stærke speedwaykører har haft et godt år. Han har blandt andet været med til at vinde VM-bronze for hold og vandt også i efteråret Danmarksmesterskabet i individuel.

Anders Thomsen kører for Fjeldsted og den polske klub Gorzow. I 2021 skal Anders Thomsen kører med i det bedste selskab i grandprix-serien.

Foto: Maddie Meyer/AFP/Ritzau Scanpix

Hjalte Froholdt – Football

Sydfynboen Hjalte Froholdt har opnået det, som mange nærmest anser som umuligt. At få debut i NFL, der er en af de tungeste sportsgrene i verden både målt på økonomi, interesse og atleternes fysik.

Efter en længere skadespause fik Hjalte Froholdt sine første otte kampe i ligaen i 2020 for New England Patriots. En stor præstation i sig selv. Sidst på året blev han dog droppet af Patriots, men kom i stedet til Houston Texans. Her han endnu til gode at komme i kamp.

Foto: Tim Kildeborg / Ritzau Scanpix

GOG - Håndbold

Det sydfynske håndboldflagskib har været så meget igennem de senere år. Fra den absolutte top, over konkurs og degradering - omstrukturering og nu endelig igen tilbage på toppen.

Den foreløbige kulmination på den rejse kom 27. september, da herreholdet fra GOG blev pokalmestre efter en tæt finale mod Holstebro. Pokaltriumfen var GOG's første guld siden 2007, hvor klubben blev dansk mester. GOG buldrer også afsted i toppen af ligaen og har fire spillere med i VM-truppen.

Årets fynske sportsnavn 1950 - 1980 1950: Holger Nielsen (fodbold)

1951: Ingen kåring

1952: Jytte Nielsen (svømning)

1953: Erik Nielsen (fodbold)

1954: Jytte Nielsen (svømning)

1955: Harry Kristensen (kapgang)

1956: Palle Lykke Jensen (cykling)

1957: Jørgen Peter Hansen (håndbold)

1958: Erling Linde Larsen (fodbold)

1959: Walther Bruun Jensen (atletik)

1960: Helge Jørgensen (fodbold)

1961: Poul Christensen (badminton)

1962: Kaj E. Jensen (cykling)

1963: Anni Werner Hansen (kajak)

1964: Jørn Esbensen (orienteringsløb)

1965: Peder Pedersen (cykling)

1966: Jytte Skøtt Mikkelsen (håndbold)

1967: Merete Susse Andersen (gymnastik)

1968: Niels Elsøe Jensen (golf)

1969: Jørn Lauenborg (atletik)

1970: Kay Jørgensen (håndbold)

1971: Mogens Therkildsen (fodbold)

1972: Ole Maibom (boksning)

1973: Bent Harsmann (vægtløftning)

1974: Lykke Krapalis (svømning)

1975: Anne Mette Sørensen (tennis)

1976: Ann Stengård (håndbold)

1977: Hans Peter Jacobsen (golf)

1978: Bjarne Brøndum (atletik)

1979: Lise Justesen (roning)

1980: Henrik Kold (sejlsport) Se mere