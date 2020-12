Årets største historier på Fyn - som intet har med corona at gøre

Lad det være sagt med det samme: 2020 har stået i coronaviruspandemiens tegn. Men der har også været historier, som intet har med den dødbringende virus at gøre.

TV 2 Fyn giver dig herunder et overblik over ti af årets største historier på Fyn.

Redaktionen har specifikt udvalgt historier, der intet har med coronavirus at gøre, og du kan derfor ikke læse om statsministerens nedlukninger af Danmark, aflysninger af fynske festivaler eller om borgmesteren, der festede og dansede til lyden af Aqua.

Danmark under vand

Inden coronaviruspandemien for alvor brød ud, havde landets medier stort fokus på klimaforandringer, og i februar kunne man konstatere den vådeste måned nogensinde.

Den stigende vandstand fik TV 2 og regionerne til at sætte fokus på oversvømmelser herhjemme med særudsendelser. Vandmasserne fik blandt andet Odense Å til at gå over sine bredder.

Det efterfølgende forår viste sig til gengæld at være et af de mest solrige nogensinde.

Vandmasser ved krydset mellem Ørbækvej og Munkerisvej, hvor der arbejdes på letbanen. Foto: Jakob Risbro

Oversvømmelser i Odense Å i foråret 2020. Foto: Alex Syrik

Salget af Fjernvarme Fyn

I flere måneder forsøgte borgmester Peter Rahbæk Juel (S) sammen med SF og Radikale Venstre i Odense at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.

Det mødte kritik fra en række andre partier i Odense, og også i befolkningen var der massiv modstand mod et salg af Fjernvarme Fyn. Det viste en måling, som Megafon lavede for TV 2 Fyn i september. 65 procent af odenseanerne var imod at sælge Fjernvarme Fyn for at finanisere velfærdsinvesteringer.

I november droppede borgmesteren planerne om salget, da det kom frem, at forbrugerne kan have forkøbsret til Fjernvarme Fyn.

Salget af Fjernvarme Fyn blev efter flere måneders debat droppet. Foto: Ole Holbech

Slotsprojekt i ruiner i Nyborg

I december blev både politikere og museumsdirektøren mildest talt chokeret over en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nævnet afgjorde med stemmerne fire mod tre, at det planlagte byggeprojekt til flere hundrede millioner kroner ved Nyborg Slot ikke kan blive realiseret. Det sker som følge af en række klager, der har fået medhold i, at man ikke må tillade nybyggeri på et fortidsminde.

Borgmester Kenneth Muhs (V) fortalte kort efter afgørelsen, at han var dybt rystet og chokeret, og at det var “et slag for Nyborg”.

Det planlagte byggeprojekt ved Nyborg Slot kan ikke blive realiseret. Foto: Alex Syrik

Skuddrab i Vollsmose

31-årige Abdinur Mohammed Ismail blev skuddræbt i juni i Odense-bydelen Vollsmose i forbindelse med et opgør i kriminelle kredse. Han var et uskyldigt og tilfældigt offer.

I september offentliggjorde politiet en række overvågningsvideoer fra skudepisoden og den efterfølgende flugt fra politiet.

En 25-årig mand blev senere anholdt og varetægtsfængslet for medvirken til drab.

Forgiftede havørne

I løbet af de seneste måneder er der fundet en række døde havørne, blandt andet på Tåsinge. Flere af havørnene er ifølge politiet blevet forgiftet.

Henrik Kalckar, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening på Fyn, er rystet over forgiftningerne, og han kræver, at myndighederne tager sagerne mere alvorligt, eksempelvis ved at indføre et faunapoliti, som tager sig af kriminalitet begået mod dyreliv.

Flere havørne er fundet døde. Det viser sig, at de er blevet forgiftet. Foto: DOF Fyn

Tredobbelt trafikdrab på Nordfyn

I slutningen af juni mistede tre familiemedlemmer livet i en voldsom ulykke på Fyn, da deres bil blev påkørt med høj fart af en 26-årig mand.

Ulykken skete i T-krydset ved Assensvej og Odensevej uden for Bogense.

I oktober blev den 26-årige mand fra Nordfyn idømt tre års fængsel samt mistede retten til at køre bil i ti år.

Ulykken skete i T-krydset ved Assensvej og Odensevej uden for Bogense.

Fødeafdelingen i Svendborg overlever

I december kom det frem efter flere års debat, at fødeafdelingen på Svendborg Sygehus får lov til at overleve.

Et politisk flertal blev enige om, at det også i fremtiden skal være muligt at føde børn på det sydfynske sygehus.

En lang række læger havde ellers tidligere på året anbefalet, at fødeafdelingen i Svendborg blev lukket og lagt sammen med fødeafdelingen i Odense.

I fremtiden vil det fortsat være muligt at føde på Svendborg Sygehus.

Udligningsreform: Millioner på vej til Fyn

Samtlige fynske kommuner får gevinst som følge af den nye udligningsreform. Det kom frem i maj.

Udligningsreformen betyder, at man rykker penge mellem landets kommuner, så rige kommuner i Nordsjælland afleverer penge til fattigere kommuner i provinsen.

Det sker, så alle kommuner kan tilbyde borgere den samme service og velfærd. I alt står Fyn til at få 423 millioner kroner.

Eksplosionsbranden i Svendborg

I juni var en villa i Svendborg i brand i seks timer efter en voldsom eksplosion. En 60-årig mand døde i branden.

I oktober kom det frem, at sprængstoffet PETN var blevet brugt i forbindelse med eksplosionen.

Ifølge Fyns Politi var der tale om en ulykkelig hændelse.

Skaderne fra eksplosionen og branden er tydelige i huset på Græskæmnervej i Svendborg. Foto: Michael Bager/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Byggeri i Åløkkeskoven

I flere år har beboerne i Åløkkekvarteret i Odense kæmpet for at få stoppet et byggeprojekt i Åløkkeskoven.

Ejendomsselskabet Olav de Linde ejer det omtalte stykke jord i skoven, og i efteråret begyndte flere odenseanske politikere at blande sig i debatten i håbet om at få byggeriet stoppet.

Status er, at Olav de Linde stadig undersøger muligheden for at bygge boliger i skoven.

Det gule, røde og lilla område ejer Olav de Linde. Den stiblede linje, der går gennem det gule område, er den vej, ejendomsselskabet har fået lov at bygge. Det røde område har Olav de Linde ikke tilladelse til at bygge på, men det frygter beboerne kommer til at ske. Det lilla område er der ingen plan for. Foto: Google Maps / David Moritz

