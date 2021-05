Årets travleste dag hos blomsterhandlere: - Alle elsker mor

Corona-hensyn

Det er andet år i træk, at Bloomit har valgt at flytte sine varer udenfor på mors dag. Det er gjort for at tage hensyn til corona-situationen.

- Det gør, at vi kan hjælpe alle kunderne og tilbyde en masse gode, flottte blomster, og at vi stadig kan styre det og holde afstand, siger Martin Lethenborg.

Sidste år blev det gjort i mindre skala, men med stor succes

- Nu har vi skaleret op i år og gjort det helhjertet, siger Martin Lethenborg.