Absalonsen stopper karrieren for at studere jura

Den fynske fodboldspiller Johan Absalonsen indstiller karrieren, efter at det for nylig blev afgjort, at han stopper i superligaklubben Sønderjyske.

Det oplyser den 35-årige nu tidligere fodboldspiller til avisen Der Nordschleswiger.

- Det er slut. Jeg trækker stikket og bliver fuldtidsstuderende. Til sommer gør jeg mit jurastudie færdigt, siger Absalonsen til avisens hjemmeside.

Johan Absalonsen, der er opvokset i Flemløse på Sydvestfyn, fik sin fodboldmæssige opdragelse i Glamsbjerg og B1913, inden han fik debut i Superligaen for Brøndby i 2004. Sidenhen nåede han forbi OB, FC København, AC Horsens og Sønderjyske. Derudover blev det til en afstikker til Adelaide United i australsk fodbold.

- Der er mange højdepunkter.

- Det største må være pokalfinalen i 2007, hvor jeg var med til at vinde med OB og blev kåret til pokalfighter.

- Inden da nåede jeg at blive mester med Brøndby, men det blev ikke til så mange minutter på banen, husker Johan Absalonsen.

I 2009 blev det også til to optrædener på det danske landshold i venskabskampe mod Sydkorea og USA.

- Min debut på det danske landshold i 2009 er også et af de absolutte højdepunkter. Det samme er min sølvmedalje med Sønderjyske i 2016 og pokalsejren med Sønderjyske i 2020, siger han.

Johan Absalonsen er den eneste spiller i Superligaen, der har scoret i 17 forskellige sæsoner.

I 2016 blev han topscorer for Sønderjyske, da holdet overraskede alt og alle og hentede sølv i Superligaen. I efteråret blev det blot til seks kampe for Sønderjyske i Superligaen.