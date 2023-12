Adfærdsforsker: Mange tager på arbejde, selvom de er syge

Der er mange, der går rundt med en løbende næse i øjeblikket. Sæsonen for sygdomme er over os, og i øjeblikket er der mange, der er syge.

I perioden lige efter corona-pandemien var vi alle ekstra opmærksomme på at forebygge smitte, men den effekt er ved at forsvinde nu. Derfor er der også flere, der tager på arbejde eller i skole, selvom de burde bliver derhjemme under dynen. Det siger Pelle Guldborg Hansen, som er fremtidsforsker.

- Der sker det, at vi altid er gode til at bøje virkeligheden efter vores egne ønsker. Det vil sige, at hvis man gerne vil i skole, fordi man gerne vil holde sit lave fravær, eller hvis man gerne vil på arbejde, fordi man har opgaver, der skal laves færdige, eller man har et hold, der sidder og venter på en, så får man bøjet virkeligheden til, at det nok heller ikke er så slemt, siger han.



Det betyder også, at der er mange, der tager på arbejde, selvom de burde blive hjemme.

- Vi er, hvad vi er, nemlig ganske normale mennesker, og vi er tilbage til normalen også på det her punkt, siger han.