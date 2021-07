Advarer mod overset problem: Flere fynske både brændte sidste år

Èn ting er dog, hvad der kan starte branden. Noget andet er, hvordan skipperen og de andre ombord håndterer det.

Jens Lauritsen siger, at halvdelen af dem, der svarede på undersøgelsen, sagde, at de ikke havde en telefon med på båden.

Sådan en, foreslår han, at man bringer med – eventuelt i et vandsikkert etui – for på den måde, er man bedre sikret, hvis der udbryder brand, der hvor skibets radio ligger.

Husk brandøvelsen

Derudover foreslår Jens Lauritsen også, at man altid laver en brandøvelse, inden man sejler ud. Så ved alle, hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude.

Mange både er nemlig lavet i glasfiber, og det er et materiale, der brander særdeles godt.

Det kan lystsejler Jan Grevelund skrive under på. Han har inviteret TV 2 Fyn ombord på sin båd for at tale om brandsikkerhed.

- Tre dage efter vi hentede vores båd på Sjælland, udbrød der brand i en båd i havnen, og der udbrændte tre både på ti minutter.