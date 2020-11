Advarer om voldsomt vejr: Store dele af Fyn ramt af tæt tåge

Weekenden starter med tæt tåge over store dele af Fyn. Tågen har fået DMI til at advare om tæt tåge eller rimtåge, der kan give sigtbarhed på under 100 meter.

Den tætte tåge har ramt store dele af landet, og på Fyn gælder varslet ifølge DMI får alle kommuner på nær Svendborg, Langeland og Ærø. Men på resten af øen ligger tågen tæt lørdag morgen.

Sigtbarhed klokken seks lørdag morgen. Foto: TV 2 VEJRET

Tågen har fået DMI til at udsende det, de kategoriserer som en kategori 1-advarsel, der indebærer risiko for 'voldsomt vejr'.

- Vær opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og udendørsaktiviteter, skriver DMI i advarslen.

Den meget ringe sigtbarhed i tågen gør, at man bør bevæge sig ud i trafikken med stor forsigtighed og holde afstand.

Ifølge vagtchefen hos DMI ser tågen dog ud til at lette igen i løbet af formiddagen.

- Solen er på denne årstid ganske svag, så derfor har den det vanskeligt ved at få tågen til at lette og opløses.

Natten til fredag var også kold, men de -3,9 grader blev altså allerede overgået i nat. Foto: TV 2 VEJRET

- Vi har en svag østlig vind over Danmark og efterhånden ventes tørrere luft ind østfra. Tågen ventes opløst i løbet af morgenen og formiddagen de fleste steder, skriver vagtchef Dan Nilsvall på DMI's hjemmeside.

Advarslen løber foreløbigt frem til klokken 10.00. Ifølge Vejdirektoratet kan tågen på Vestfyn dog hænge ved til omkring klokken 13.

I løbet af natten er flere af de største fynske veje ligeledes blevet saltet for at undgå uheld som følge af vejret.