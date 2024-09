Advarer: Stop børns ulovlige kørsel på el-løbehjul

Man skal være fyldt 15 år eller have følgeskab af en voksen, hvis man vil køre på elløbehjul. Men det er der tilsyneladende en del, som ikke ved.

Fyns Politi fortæller, at de oplever børn under 15 år, der kører på elektriske løbehjul uden at de følges med en voksen.



- Det her er ikke et harmløst legetøj. Vi har desværre set ulykker, hvor børn kommer slemt til skade på elektriske løbehjul, og vi ved at ulykkesrisikoen er høj for elløbehjul, siger Jakob Bøving Arendt, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik

Der også andre krav, hvis man vil køre på el-løbehjul i trafikken. Det må max kunne køre 20 kilometer i timen, der skal være lys på hele døgnet, og så er cykelhjelm lovpligtigt.