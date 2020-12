Advarsel: Dårlige kopier af store pengesedler i omløb på Fyn

Får du en femhundredekroneseddel eller en tusindkroneseddel i hånden, så kig godt efter om den nu også er ægte.

Fyns Politi advarer nemlig onsdag eftermiddag om, at der de seneste fem uger er indkommet 21 anmeldelser om falske pengesedler - alle omhandlende netop femhundredekronesedler eller tusindkronesedler.

Læs også Otte dræbt i togulykke på Storebælt: Ingen bliver draget til ansvar

Politiet oplyser, at der er tale om dårlige forfalskninger med helt basale mangler som vandmærke, sikkerhedstråd eller hologram.

Desuden har de falske sedler typisk spor efter tryksværte, og i nogen tilfælde er trykket gået igennem papiret, ligesom kanterne er klippet lidt skævt af.

- Jeg vil opfordre til, at alle der får pengesedler i hænderne lige tjekker dem en ekstra gang. Det gælder både i butikker og hos borgerne generelt, siger politikommissær Carsten Dichmann, Fyns Politi.

Sagerne om de falske pengesedler begyndte at rulle ind 2. november. I 14 af sagerne drejer det sig om falske tusindkronesedler, og i otte af sagerne er der tale om femhundredekronesedler. I en enkelt sag er begge typer sedler involveret.

- Det er helt usædvanlig mange sager, og vi ser på dem med meget stor alvor. Vi har identificeret gerningsmænd i flere af sagerne, men efterforskningen har vist, at det ikke er dem, der har fremstillet de falske penge. Vi leder med andre ord efter en bagmand, som står for at producere sedlerne, siger politikommissæren.

Fyns Politi vil gerne høre fra personer, der kan hjælpe dem på sporet af bagmanden. Eventuelle oplysninger i sagen kan gives på telefonnummer 114.

Læs også Følg corona-situationen: Danskere advares om forfalskede mundbind