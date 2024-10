Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, har udsendt et varsel om tæt tåge tirsdag morgen.

For Faaborg-Midtfyn, Nordfyn og Svendborg gælder det en såkaldt kategori 1-varsel. DMI forventer her tæt tåge med sigtbarhed under 100 meter.

På det øvrige Fyn skal morgentrafikanter dog også være opmærksomme på tåge flere steder, dog ikke med helt så nedsat sigtbarhed.