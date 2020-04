Ældre elever må ikke se hinanden: Rådmand er bekymret for elevernes helbred

Da skolerne på Fyn den 15. april igen kunne åbne og byde elever indenfor, gjaldt det ikke de større klassetrin. Skoleelever fra sjette klasse og op skulle fortsat blive hjemme, og det er efterhånden hårdt for de hjemsendte elever.

Det er skolerne klar over, men de må ikke foretage sig noget, som kan afhjælpe de ældre elevers situation.

Det vækker bekymring ved Rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, Susanne Crawley (R):

- Jeg er bekymret for de elever fra 6. til 9. klasse, som nu har været hjemme i snart to måneder. Og det, der bekymrer mig mest, er deres trivsel - at de sidder alene derhjemme.

Vi troede lige, at vi havde fundet en vej til at sikre lidt trivsel blandt eleverne, men det måtte vi ikke alligevel Cecilie Winther, souschef ved Holluf Pile Skole

I sidste uge blev 8. b ved Holluf Pile Skole i Odense inviteret på en gåtur. En gåtur rundt om den største sø i Holluf Pile, som foregik i mindre grupper og med god afstand. Det gjorde man, fordi eleverne har brug for social kontakt.

Selvom man på turen overholdte retningslinjerne for at mødes, gjorde Børne- og Undervisningsministeriet det efterfølgende klart, i opdaterede rammer for genåbning af landets skoler, at sådanne møder ikke er tilladt.

- Jeg synes, at en lærer godt kan arrangere, at eleverne kan mødes, med et socialt formål. Lige for at høre hvordan man har det og se hinanden. De har jo ikke set hinanden i ugevis, fortæller Susanne Crawley.

Savner skolen

Børne- og Undervisningministeriet har med deres opdaterede rammer for genåbning af skolerne gjort det klart, at lærere og elever fra 6. klasse ikke må mødes.

"Dette gælder uanset om det er på eller uden for skolens matrikel, for eksempel i en park, og uanset om skoleaktiviteten har et socialt eller fagligt formål", står der blandt andet i de rammer, som blev opdateret fredag den 24. april. Efter at elever og lærere ved Holluf Pile Skole havde gået en tur sammen udendørs.

- Vi overholdte retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Vi troede lige, at vi havde fundet en vej til at sikre lidt trivsel blandt eleverne, men det måtte vi ikke alligevel, forklarer souschef ved Holluf Pile Skole, Cecilie Winther, til TV 2/Fyn.

Den eneste kontakt skolen har med de ældre elever er via digital undervisning, men det er ikke alle eleverne, der får lige meget ud af denne form for undervisning. Her kan et fysisk møde gøre det nemmere for eleverne.

- Vi oplever, at elever falder fra i løbet af dagen. De kan finde på at logge af, fordi de ikke kan overskue det, fortæller Cecilie Winther.

Det var manglen på nærhed med eleverne, som fik de to klasselærere i 8. b til at invitere eleverne på en gåtur.

- Eleverne fortæller, at de savner skolen, og mødet og gåturen løftede humøret. De var to lærere, der gik med otte elever hver ad gangen i 30 minutter. Her blev problemer og frustrationerne luftet. Det løftede stemningen, forklarer Cecilie Winther.

Går ud over det psykiske helbred

Også i Svendborg vækker det bekymring, at de ældre klassetrin fortsat skal blive hjemme uden at kunne se deres skolekammerater.

- Jeg er generelt bekymret for alle elever, der går i 6.-10. klasse. De trives bedst med mennesker omkring sig, og kammerater, de kan grine med, siger skole- og uddannelseschef i Svendborg Kommune, Nanna Lohman.

Her håber man, at alle eleverne i kommunens skoler kan nå at komme tilbage i skolen inden sommerferien. I følge formanden for Danske Skoleelever på Fyn, Mikkel Kaa Hovvang Olsen, kan det gå ud over elevernes psykiske helbred:

- Vi ser mange elever, der er i en svær situation. Mange er stressede over vigtige ting og fællesskaber, som de går glip af.

Elever føler sig glemte

Ved Holluf Pile Skole ser man med spænding frem til klarhed om, hvorvidt de ældre klassetrin kan starte i skole igen inden sommeren.

- Vi er meget bekymret for de ældre klassetrin, og at vi måske først igen kan se dem i øjenene til august, fortæller Cecile Winther og tilføjer:

- Vi har et stort håb - især for vores 9. klasser, så de kan få en eller anden form for afslutning på deres skole.

Susanne Crawley håber også, at eleverne snart får vished om, hvornår de kan vende tilbage til skolen og se deres klassekammerater. Eller blot at blive nævnt i en tid, hvor snakken går meget på genåbning af samfundet:

- Det er meget vigtigt, at børnenes trivsel betyder noget, for eleverne føler sig lidt glemte i denne genåbning. De føler, at deres skolegang og trivsel er glemt.