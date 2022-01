Ældre kvinde dræbt i stormen - blev trukket med af dør

Der er tale om en 78-årig kvinde, der er fundet død på en adresse i Vester Hæsinge på Midtfyn.

- Undersøgelsen på stedet peger på, at kvinden i forbindelse med åbning af stalddør indefra er blevet trukket med ud på grund af vinden, der har fået fat i døren. Herved er hun faldet og har pådraget sig læsioner, der gjorde, at hun afgik ved døden, skriver politiet.

Ikke yderligere oplysninger

Ifølge politiet er der tale om en ulykke, der er relateret til den kraftige storm Malik, der det seneste halve døgn har huseret i Danmark. Den 78-årige var alene, da det skete.

Politiet oplyser til TV 2 Fyn, at det modtog en melding om ulykken 9.15 søndag, og at der vil være et ligsyn, der skal afgøre, hvornår den er sket.