Ældre kvinders konti blev brugt af bedrager til køb af ure

Fyns Politi mener at have fundet frem til en mand, som har svindlet ældre borgere for mere end en million kroner.

Han er nu anholdt, og torsdag bliver han stillet for en dommer ved Retten i Odense med krav om varetægtsfængsling.

Fyns Politi oplyser i en pressemeddelelse, at der er tale om en 28-årig mand fra Svendborg. Han er blandt andet mistænkt for at have ringet til ældre kvinder og udgivet sig for at være fra deres bank.

På den måde har manden formået at få adgang til kvindernes bankkonti.

Adgangen brugte han til at købe dyre ure, som altså blev betalt med penge fra ofrenes konti. Ursælgerne vidste ingenting og bedrageriet.

Manden blev anholdt onsdag formiddag i Københavnsområdet. Det var betjente fra Fyns Politi, som med assistance fra Københavns Politi foretog anholdelsen. Det skete, da manden forsøgte at købe endnu et dyrt ur.

Af hensyn til den videre efterforskning af sagen vil anklagemyndigheden bede dommeren i Odense om at holde torsdagens retsmøde for lukkede døre, altså uden adgang for tilhørere.

På den baggrund ønsker politiet på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere om sagen.

Politiet har endnu ikke oplyst, hvorledes den 28-årige forholder sig til de rejste sigtelser.