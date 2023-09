I de tre første uger af september lukker Storebæltsbroen det ene spor i aften- og nattetimerne, så trafikken er dobbeltrettet.



Det gør man for at lægge ny asfalt på broen, oplyser Sund & Bælt, der driver broen.



Lukningen gælder alle ugens dage, med undtagelse af fredag og lørdag.



Under lukningen reduceres hastighedsgrænsen til 80 kilometer i timen.