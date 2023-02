Ærø-skole i finalen i skolekonkurrencen Smart Parat Svar

Nu gælder det.

Onsdag klokken 12.30 er der landsfinale i skolekonkurrencen Smart Parat Svar, der er en konkurrence i paratviden for 6.klasser fra hele landet.

Deltagerne i finalen er vinderne af de ni regionale runder. Fra det fynske områder er det holdet "Smarts" fra Ærø Friskole, der repræsenterer Fyn og øerne.

Smart Parat Svar-quizzen er skabt i et samarbejde med alle landets børnebiblioteker. Den indledende quizrunde mellem de fynske skoler blev derfor afholdt på biblioteket i Odense.

Finalen afvikles digitalt, hvor kun dommerne sidder på biblioteket i Aalborg, mens de ni finaleskoler sidder hjemme på hver sin skole.

Finalen varer fra klokken 12.30 til cirka klokken 14.00.

Skal styrke læselysten

Formålet med Smart Parat Svar-quizzen er at fremme og fastholde større børns læselyst og vise, at det er sejt at være ekspert på et område.

Ideen med quizzen er at gøre læseren til rollemodel. Deltagerne skal være attraktive rollemodeller for deres jævnaldrende og vise, at det er smart at have viden.

Quizzen tager udgangspunkt i litteratur, både skøn- og faglitteratur. Men der er også andre emner, hvor man kan vise, at man er ekspert. Det kan være spørgsmål om politik, spil eller sport.

I 2022 var holdet Snehvide og De Fem fra Lillebæltskolen i Middelfart i finalen.