Aerosmith-koncert på Fyn rykkes endnu en gang

Aerosmiths koncert under Lillebæltsbroen i Middelfart rykkes til 2022. Det skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Koncerten kommer til at finde sted 16. juni 2022. Udsættelsen sker, fordi bandet har valgt at udskyde hele sin Europa-turné til næste år.

Det legendariske rockband skulle egentlig have optrådt under broen i sommeren 2020, men på grund af coronasituatioen blev koncerten aldrig til virkelighed. I første omgang blev koncerten rykket til 17. juni 2021, men nu rykkes den altså endnu et år ud i fremtiden.

- Det er ikke, fordi vi ikke mener, at vi kan afholde en koncert til sommer. Danmark er jo også et af de lande, der er langt fremme med vaccinen, men da det er en Europa-tour, så er de bange for, at de vil få for mange afmeldinger, og derfor har de valgt at udskyde den til næste år, fortæller Bent Frandsen, der øverste ansvarlig for Rock Under Broen, som står for at arrangere koncerten.

Læs også Følg corona-situationen: Første vaccinestik mindsker risiko for indlæggelse, viser studie

15.000 billetter solgt

Arrangørerne håber, folk vil beholde deres billetter. Der bliver dog oprettet en billetbank til dem, der gerne vil af med den.

Ifølge Bent Frandsen var der ikke mange, der bad om at få refunderet billetten, da koncerten første gang blev rykket, og det forventer han heller ikke denne gang.

- Det er jo gerne fansene, der køber billetter først, og de vil gøre nærmest alt for at komme til at se koncerten. Der er solgt omkring 15.000 billetter, og så er der måske 500, vi skal refundere, vurderer han.

Der er plads til i alt 20.000 mennesker til koncerten, men formanden forventer ikke, at de sidste 5.000 billetter bliver solgt foreløbig.

- Vi skal nok sælge de sidste 5.000, men ikke før til næste år, hvor folk er 100 procent sikre på, at det kommer til at ske, siger han.

Dyr markedsføring

Udover en ny dato kommer koncerten til at forløbe, som den ellers ville have gjort, fortæller Bent Frandsen.

Men det kommer til at have betydning, at man endnu en gang skal reklamere for koncerten.

- Det kommer til at koste os, at vi skal markedsføre en gang til. Det er tredje gang, at vi skal gøre det, og TV 2 ved jo godt, hvad de vil have for tv-reklamer, siger Bent Frandsen.

Formanden vurderer, at det vil komme til at koste omkring en halv million kroner at annoncere endnu engang.

Det lægges oven i den halve million, der allerede er brugt på annoncering, fortæller han. De penge, der allerede er brugt, har man dog søgt om hjælp fra regeringens hjælpepakker til at få dækket.

Rock Under Broen 2021 bliver efter planen stadig afholdt 11.-12. juni.