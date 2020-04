Afgangselevernes mareridt: - Det er synd at være corona-årgangen

16-årige Catharina Torntoft Gregersen havde længe kigget på et ganske særligt dommer-kostume på nettet. Det skulle være brugt til sidste skoledag, når hun 20. maj skulle have kastet med karameller og fejret afslutningen på ti års folkeskole.

Men sidste skoledag bliver der formodentlig ikke meget af for Catharina Torntoft og resten af 9.c på Hunderupskolen i Odense.

- Det er meganederen, for nu havde vi glædet os sådan til at få en ordentlig afslutning, og så kommer corona og ødelægger det hele, siger Catharina Torntoft.

Og hun er ikke alene. Coronakrisen har gjort alle de fynske afgangselever nervøse for, hvordan de skal få en god afslutning, både som folkeskoleelev og på ungdomsuddannelserne.

Følger retningslinjerne

Det er Mie Poulsen, der spørger TV 2/Fyn til, hvad der kommer til at ske med sidste skoledag for den ældste årgang i folkeskolen.

På Sct. Albani Skole i det vestlige Odense kan skoleleder Lars Bendix godt forstå bekymringen fra Mie Poulsen.

- Jeg forventer, at sidste skoledag er aflyst. Vi følger myndighedernes retningslinjer, så hvis der pludselig bliver lukket op, så afholder vi sidste skoledag som planlagt, men eftersom alt med større forsamlinger er aflyst hele sommeren, så tvivler jeg på, at vi får lov, siger han.

Skolens afgangselever planlægger hvert år et program for sidste skoledag, som Lars Bendix skal godkende. Den indeholder alt lige fra nomineringer og quiz med lærerne til dansenumre og anden underholdning og bærer præg af et stort arbejde fra eleverne.

Munke Mose plejer at være fyldt med fynske niendeklasseselever på sidste skoledag. Sådan kommer det ikke til at se ud i 2020.

- De lægger altid mange kræfter i det, og dagen ender altid med at være en festdag for både 9. klasse og resten af skolens elever, forklarer han.

Også lærerne på skolen er kede af, at de ikke får sagt ordentligt farvel til skolens ældste elever.

Jeg synes, det hele falder lidt fra hinanden. Det er som om, jeg stod med det i hånden, og det så bare bliver revet væk. Catharina Torntoft, 9. klasseselev

- Det er jo både en glædelig og vemodig dag normalt. Der er våde øjne fra både elever, forældre, bedsteforældre og personale. Så det bliver da en sindssygt mærkelig afslutning for alle, siger Lars Bendix.

Alt falder fra hinaden

Hos Catharina Torntoft er det svært at holde humøret højt. Hun har ikke set sine klassekammerater, siden Danmark lukkede ned 11. marts, og hun havde glædet sig til at fejre ti år sammen som 9.c sidste skoledag.

I flere år har hun set frem til dagen, der både byder på morgenmad med lærerne, klasseunderholdning, karamelkast i alle skolens klasser, fodboldkamp mod lærerne og efterfølgende hygge i Munke Mose og en årgangsfest.

- Men nu bliver alt aflyst, og det er bare ordentlig træls, understreger hun og fortsætter:

- Jeg synes, det hele falder lidt fra hinanden. Det er som om, jeg stod med det i hånden, og det så bare bliver revet væk.

De skal have en afslutning

Et par klassetrin over Catharina og 9. klasseseleverne på Sct. Albani Skole gør de fynske afgangselever på ungdomsuddannelserne sig så småt klar til at blive studenter. Men det bliver langt fra den fejring, som der var planlagt.

Jeg tror, det kan blive lidt svært at samle dem alle sammen, men vi har tænkt på at holde en kombineret gallaaften og translokation for 9. klasserne, deres forældre og skolens lærere efter sommerferien. Lars Bendix, skoleleder på Sct. Albani Skole

På Nyborg Gymnasium havde eleverne set frem til en stor gallafest om to uger, den helt store studenterfest 24. juni samt den planlagte studenterkørsel til sommer. Men de fester kommer eleverne desværre nok til at se langt efter, lyder det fra rektor Henrik Stockholm.

- Jeg er dødfrustreret på deres vegne. Det er fandeme synd, at de bliver coronaårgangen, siger han og fortæller, at galla allerede er aflyst, mens de andre store arrangementer hænger i en tynd tråd, siger han.

På Nyborg Gymnasiun får afgangseleverne stadig lov til at tage studentereksamen, men det bliver ikke med den sædvanlige kæmpereception. I stedet vil det måske foregå på skolens udendøresarealer. Foto: Ole Holbech

Derfor har han netop skevet en besked til alle afgangsklasserne. De skal udvælge en repræsentant i klassen, som sammen med ham kan være med til at finde en løsning på problemet.

- Vi er nødt til at gøre noget for, at eleverne kan føle, at de får en særlig afslutning. Kan vi lave en live-transmitteret dimision? Holde forskudt dimision for klasserne? Vi er nødt til at holde den højtidelighed for dem, forklarer Henrik Stockholm.

Erstatningsfester til efteråret

Alt tyder på, at både sidste skoledag, dimissioner og andre store fester bliver aflyst for både 9. klasse og 3.g. Men på Nyborg Gymnasium er der allerede lagt en plan for en erstatningsfest.

- Jeg har lovet alle afgangselever, at så snart verden er normal igen, så hiver jeg dem alle samme tilbage til gymnasiet og holder en kæmpe fest for dem, fortæller Henrik Stockholm.

Også på Sct. Albani Skole har tanken om en erstatningsfest strejfet skolelederen. Men efterårsvejret bliver en udfordring.

- De kommer nok ikke til at kunne kaste karameller og hygge sig på samme måde til september eller oktober, forklarer Lars Bendix og fortsætter:

- Jeg tror, det kan blive lidt svært at samle dem alle sammen, men vi har tænkt på at holde en kombineret gallaaften og translokation for 9. klasserne, deres forældre og skolens lærere efter sommerferien.

En mærkelig følelse

Jeg har lovet alle afgangselever, at så snart verden er normal igen, så hiver jeg dem alle samme tilbage til gymnasiet og holder en kæmpe fest for dem. Henrik Stockholm, rektor på Nyborg Gymnasium

15. april begynder de yngre klasser så småt i skole igen landet over, mens Catharina Torntoft kan se frem til endnu mere fjernundervisning.

- Jeg føler næsten, at det er lidt spild. Det er irriterende, at vi ikke får en afgangseksamen, så vi kan forbedre os, og jeg savner min klasse, som er rigtig dejlig at gå i. Jeg føler nærmest ikke, at jeg går i 9. klasse længere. Det er lidt som om, at det med et knips med fingrene sluttede, fortæller hun.

Selvom hun savner både skolegang og alle klassekammeraterne, ville hun synes, at det var mærkeligt at holde en erstatning for sidste skoledag efter sommerferien.

- Det ville være fedt nok at se dem fra klassen, men det ville være lidt mærkeligt. På det tidspunkt er man ligesom videre, siger Catharina Torntoft, der selv starter på Balle Musik- og Idrætsefterskole i Bredsten mellem Billund og Vejle efter 9. klasse.

Mest føler hun en tomhed over den resterende tid i folkeskolen.

Catharina (i en gul t-shirt nederst til venstre) savner sin klasse rigtig meget. "De er jo min lille familie", siger hun. Foto: Privat

- Håbet er stort for, at vi når at komme tilbage lidt og se hinanden. Men jeg er megaærgerlig over, at vi ikke får lov til at opleve sidste skoledag, understreger hun og kigger en sidste gang på dommer-kostumet fra Temashop.

Selvom Danmark gerne skulle åbne op igen 10. maj, sætter forsamlingsforbuddet stadig en stopper for skolernes store fejringer af elever. Men en ting er sikkert: De kommer ikke til at glemme deres sidste tid på deres skole.

