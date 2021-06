Afgørelse i klagenævn: Baltic Pipe stoppet af hasselmus

- Klagenævnet har ophævet miljøtilladelse, og vi har nu brug for grundigt at undersøge, hvad det betyder for Baltic Pipe-projektet og især anlægsarbejdet de steder, hvor de beskyttede bilag-IV-arter lever. Baltic Pipe er et stort anlægsprojekt, der krydser Danmark, og som ikke kan undgå at skabe gener, men vi har fuldt fokus på, at gasledningen bliver anlagt så skånsomt som muligt overfor mennesker og natur, herunder også at sikre gode levevilkår for beskyttede arter, som undervejs kan blive berørt, siger Marian Kaagh og forklarer, at så snart der er klarhed, vil Energinet informere yderligere



På Fyn har det fynske entreprenørfirma Munck fra Nyborg sammen med de to udenlandske firmaer Vorwerk og Denys fået ordren på at lægge ledningsnettet.

Baltic Pipe skal forbinde den eksisterende gasledning Europipe II mellem Norge og Tyskland, som ligger i Nordsøen, med Danmark og Polen.

Strækningen på de cirka 78 km gasledning over Fyn går fra kysten mellem Nyborg og Kerteminde tværs over Fyn, hvor den krydser Lillebælt syd for Middelfart.

Ud over installation af selve rørledningen omfatter opgaven også etablering af syv ventilstationer på strækningen.



Den samlede entreprisesum lyder på over 500 millioner kroner.