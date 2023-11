Afgørelse i sag om mors mishandling af fire døtre må vente

I februar 2021 blev en dengang 48-årig kvinde dømt for systematisk mishandling, vanrøgt, ydmygelser og psykisk vold mod sine fire døtre, der på domstidspunktet var 24, 18, 15 og 14 år.

De fire søstre har efterfølgende sagsøgt Odense Kommune med et krav om en samlet erstatning på 1,2 millioner kroner for ikke at have beskyttet dem mod deres mishandlende mor.



Der var tirsdag procedure i sagen, skriver Fyens Stiftstidende, der samtidig kan berette, at sagens tre dommere, der skal afgive en kendelse, først afsiger dom 5. februar næste år - det vil sige om tre måneder.