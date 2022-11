Afgørelsens time nærmer sig: Fynsk profil dømmer sig selv ude

Med ét kan 15 års erfaring være ude af Folketinget.

Det er i hvert fald den fynske folketingsprofil for Dansk Folkeparti Alex Ahrendtsens (DF) forventning til sin fremtid.



- Vores klare forventning er, at tillægsmandatet går til Nordsjællandskredsen, men alt er stadig oppe i luften endnu, siger en tydeligt mærket Alex Ahrendtsen torsdag morgen.

Alex Ahrendtsen har siden 2011 været folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og politisk aktiv endnu før, men nu kan det altså være slut.

Krydset fingrer for tillægsmandatet

Folketingsvalget tirsdag kostede Dansk Folkeparti 11 mandater, og det har ført til en stor uvished for den fynske profils fremtid.

Han bliver derfor nødt til at sætte sin lid til, at DF får det tillægsmandat, som Indenrigsministeriet netop nu beregner, hvor skal ende.

- Min fremtid afhænger af fintællingen og Indenrigsministeriets beregninger, der er i gang nu her. Så vi må vente og se, siger Alex Ahrendtsen.

- Men som sagt er der ifølge os større sandsynlighed for, at mandatet ender i Nordsjælland.

Indenrigsministeriet har ikke villet udtale sig om, hvornår vi kan forvente at få afklaring på tillægsmandatet og den dramatiske situation.

Men ministeriet siger til TV 2 Fyn, at det arbejder på at få afklaring over situationen, og at det endelige resultat burde være klar senere torsdag.

Alex Ahrendtsens fremtid var én af de helt store dramaer på valgaftenen, og den fortsætter altså lidt endnu.