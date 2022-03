Afhængig af gas fra Rusland: Disse fynske virksomheder risikerer at stå uden gas

Følger situationen tæt

Hos en af de berørte virksomheder, Nordic Greens i Odense, har de øjnene stift rettet mod udviklingen i Rusland. Det fortæller økonomichef Mads Clausen:

- Som så mange andre, følger vi selvfølgelig spændt med i, hvad der sker i Ukraine og hele gassituationen i Europa, siger han og tilføjer:

- Vi er afhængige af gas i de her måneder, hvor vi har plantet til i alle vores væksthuse. Derfor er det selvfølgelig ikke uvæsentlig for os, om vi bliver lukket ned som følge af, at vi er en ikke-beskyttet kunde.

Han fortæller endvidere, at man i tilfælde at et gasstop vil forsøge at tilpasse produktionen og benytte sig af fjernvarme i det omfang, det er muligt. Men den aktuelle udvikling er en bekostelig affære.

- Vi har regnet lidt løst på det, og som det ser ud lige nu, får vi øgede energiomkostninger for mellem en halv og en hel million kroner om måneden, siger Mads Clausen.

Afhængighed af gas på dagsordenen

Spørgsmålet om Danmarks afhængighed af russisk gas er blevet yderligere aktualiseret i takt med Ruslands ageren i Ukraine.

Fredag meddelte Odense Kommune, at Fjernvarme Fyns konvertering fra kul til gas bliver udskudt i foreløbigt tre måneder.