Aflivningen af Martins 65.000 mink er begyndt: - Jeg er fuldstændig knust

Rundt omkring på de 42 fynske minkfarme er arbejdet startet tidligt torsdag morgen. Minkavlerne har nemlig fået travlt efter onsdagens udmelding fra regeringen om, at alle mink i Danmark skal aflives.

- Jeg er fuldstændig knust og kan ikke rigtig overskue situationen lige nu. Der er alt for mange spørgsmål og alt for få svar. Jeg aner ikke, hvad jeg skal leve af fremover.

Ordene kommer fra Martin From, der er formand for minkavlerne på Fyn, og som selv har 65.000 mink fordelt på tre fynske farme.

Årsagen til masseaflivningerne er, at Statens Serum Institut i laboratorietest har fundet bevis på, at coronavirussen covid-19 er muteret i danske mink og ført videre til 12 mennesker i Nordjylland.

Den muterede virus kan påvirke effekten af en kommende vaccine mod covid-19 negativt, og derfor har regeringen valgt at aflive alle mink i Danmark. Der er tale om mellem 15 og 17 millioner mink.

Martin From har selv været i gang med af aflive sine dyr siden klokken syv torsdag morgen med hjælp fra venner og familie.

- Alle avlere er jo i fuld gang med at aflive for at kunne nå at blive færdige inden deadline, siger Martin From.

Håber at redde lidt

Regeringen vil have aflivet alle mink i Danmark så hurtigt som muligt. Derfor vil regeringen indføre en såkaldt tempo-bonus på 20 kroner per mink, hvis minkavleren får tømt sin besætning inden for 10 dage - dog fem dage for besætninger under 7.500 dyr.

Og det sker, selvom flere avlere står til meget snart at pelse deres dyr. Det er blandt andet tilfældet for Bjarne Frost, der er minkavler i Lundager ved Assens.

Han har har to minkfarme med i alt 24.000 dyr, der nu skal slås ned. Han stod til at pelse minkene om to uger, men tvinges nu til at aflive dyrene i utide.

- Det er for tidligt, men vi vil prøve at få dem aflivet på en måde, så vi kan få pelsen udnyttet. Det er ikke afklaret lige nu, om det lykkes. Det afhænger af resten af systemet, og om der er kapacitet til at modtage dem. Det er ikke nemt, når alle mink i Danmark skal aflives på en gang, fortæller Bjarne Frost.

Minkfarme på Fyn Der er 42 minkfarme på Fyn. De er fordelt på tyve avlere og er fordelt således. Odense: 4 minkfarme Nordfyn: 9 minkfarme Middelfart: 6 minkfarme Assens: 5 minkfarm Faaborg-Midtfyn: 3 minkfarme Langeland: 1 minkfarm Nyborg: 11 minkfarme Kerteminde: 3 minkfarme Se mere

Fødevarestyrelsen har oplyst, at der kan aflives 20.000 mink om dagen. Det forstår Bjarne Frost ikke:

- Vi kan se, hvordan det er foregået andre steder, og den facon kan vi almindelige dødelige landmænd ikke forsvare. Der vil gå længere tid. Selvom vi er fire mand i gang her.

Bjarne Frost har både dyr til produktion af pels, men han skal som andre minkavlere også aflive en bestand af avlsdyr. Præcis den samme situation udspiller sig på Martin Froms minkfarme. Han satser på at kunne aflive 5.000 dyr om dagen og pelse dem.

- Vi har fået en deadline, der hedder 16. november, slutter han.

