Aflyses på stribe: Få din coronasikre julegudstjeneste her

Juleaften er den dag på året, hvor flest danskere går i kirke, men i år bliver det anderledes på grund af coronavirus.

Som en af de første fynske kirker besluttede Nyborg Kirke onsdag aften at aflyse årets julegudstjeneste, og senest har Odense Domkirke fulgt trop.

Derfor har TV 2 Fyn i samarbejde med Fyens Stifts optaget en julegudstjeneste, som kan streames på nettet. I coronasikker afstand kan du komme til julegudstjeneste i Odense Domkirke hjemme i din egen stue.

Det er biskoppen i Fyens Stift, Tine Lindhardt, der prædiker til julegudstjensten, hvor der ikke er nogen tilhørere i kirken.

Det er ikke første gang, at fynboerne får mulighed for at komme til digital gudstjeneste. I forbindelse med forårets nedlukning på grund af corona, lavede TV 2 Fyn og Fyens Stift også et samarbejde, som gjorde, at fynboerne kunne komme til påskegudstjeneste, hvor også Tine Lindhardt prædikede.

Kirkerne er ikke omfattet af regeringens nedlukning af mange af funktionerne i Danmark, men der har dog været omfattende krav til, hvordan gudstjenesterne skulle gennemføres.

Ifølge reglerne var der både krav om mundbind, håndsprit og arealkrav, som afgjorde, hvor mange personer der måtte være i kirken til gudstjenesterne.

Men efter landets biskopper anbefalede alle kirker at aflyse gudstjenesterne, har også kulturminister Joy Mogensen (S) bakket op.

Nyborg Kirke har også optaget en julegudstjeneste og lagt op på sin hjemmeside.

