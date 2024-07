Aflysninger og forsinkelser på Svendborgbanen: Men tallene viser en anden historie

Men selvom der i denne uge har været nok at klage over på Svendborgbanen, ser det faktisk ud til, at togene oftere kører til tiden. I juni var operatørpunktligheden oppe på 96,4 procent, oplyser Gocollective.

I maj var den 95,7 procent, og i april var den på 96,2 procent.

Ikke oplevelsen hos passager

At det skulle gå så godt, er ikke noget, Gustav Andersen har bemærket.

Han bor og studerer i Odense, men så arbejder han også på et botilbud i Stenstrup.

Derfor kører han med Svendborgbanen tre-fire gange i ugen for tiden, og han oplever ofte, at togene enten er forsinkede eller aflyste.

- Det er et problem, at de ikke kører til tiden. Det sker ofte, og så skal jeg ringe til mit arbejde og sige, at jeg kommer for sent. Jeg har stadig betalt for en billet, og det er ikke sådan, at billetterne er blevet billigere, når man er studerende, siger han Gustav Andersen.