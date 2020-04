Aflyste påskeplaner: Tager til bil-banko i stedet

Butikker, restauranter, biografer, storcentre, frisører og mange flere har haft lukket i over tre uger. Det kan derfor efterhånden være svært for mange at finde på aktiviteter.

Men et nyt event i Odense har nu sit bud på en sjov aktivitet, der samtidig er sundhedsmæssig forsvarlig - nemlig bil-banko. Og begivenheden er blevet taget godt imod.

- Vi er taget herud for at få tiden til at gå med en sjov aktivitet. Vi havde egentlig en masse planer i påsken, som vi har aflyst. Så nu er det bare rigtig dejligt, at der sker noget andet, fortæller Natascha Devantier, der har taget hele familien med til dagens bankospil.

Sikker måde at være sammen på

Arrangementet foregår på Odense Manøvrebane, der hen over weekenden er forvandlet til én stor drive-in. Og medarrangøren Ashkan Abdal Khani fortæller, at interessen for at deltage har været meget stor.

- Det virker til, at folk har lyst til at prøve noget anderledes. Det her er en måde at komme ud og have det sjovt, mens man stadig passer på hinanden, siger Ashkan Abdal Khani til TV 2/Fyn.

Idéen fik han, fordi han gerne ville lave en begivenhed, som folk kunne deltage i uden at frygte spredning af coronavirus.

- Vi er i en svær tid i øjeblikket, og vi skal alle være sammen på en anderledes måde. Og det kan man her, siger Ashkan Abdal Khani.

Der er endda bleve hyret en konferencier til at sprede lidt glæde blandt de banko-glade billister.

Tager alle forholdsregler

Til arrangementet tages alle de nødvendige forholdsregler, fortæller arrangøren. Skal man som deltager for eksempel på toilettet, skal man tænde katastrofeblinket, og så kommer der noget servicepersonale og følger en frem og tilbage fra toilettet.

- Alt servicepersonale har værnemidler på, og de sørger også for, at der er god afstand mellem bilerne. Og vi har alle de her tiltag for at passe på hinanden, siger Ashkan Abdal Khani og fortsætter:

- Vi tager alle myndighedernes anbefalinger seriøst, men vi gør det på en måde, så man stadig kan komme ud og lave noget, siger han.

Og deltagerne føler sig meget trygge. De har en oplevelse af, at der er styr på forholdene.

- Det er meget trygt herude, og alle forholdsregler bliver taget. Så nu er vi bare klar til at vinde en ny playstation, siger Natascha Deventier.