Regeringen vil afsætte to milliarder kroner årligt til en ny erhvervs- og professionsrettet uddannelse, som skal erstatte hf og kaldes epx.

Den nye gymnasieuddannelse skal tage tre år og have et lavere karakterkrav end de andre gymnasieuddannelser, hvilket regeringen præsenterer i sin helhed i oktober i et udspil.

Unge skal kunne tage uddannelsen fra 2030, hvor regeringen afsætter to milliarder kroner årligt fra hovedsageligt det økonomiske råderum, som er statens forventede overskud i fremtiden.

Der afsættes 4,8 milliarder kroner til at implementere uddannelsen og fem milliarder kroner til at drive uddannelsen, når den er fuldt indfaset.