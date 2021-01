Afsløret efter tyveri af flis: Lade var proppet med tyvekoster

Tirdag eftermiddag greb en beboer i Ringe en mand på fersk gerning i færd med at stjæle flis fra hans ejendom.

Der var så meget, at vi bad om Hjemmeværnets hjælp til at bevogte stedet om natten Finn Wegner, Politikommissær, Fyns Politi

Da beboeren fra Ringe konfronterede manden, var mandens forklaring for tyveriet noget mistænkelig, og derfor besluttede Ringe-beboeren sig for at ringe til politiet.

Og det opkald ledte altså Fyns Politi på sporet af en formodet indbrudstyv, der viste sig at have gemt store mængder tyvekoster på sin bopæl på Midtfyn i en lade.

Faktisk var der så mange tyvekoster, at politiet var nødsaget til at bede hjemmeværnet bevogte adressen om natten.

- Det var ikke småting, vi fandt for at sige det mildt. Der var så meget, at vi bad om Hjemmeværnets hjælp til at bevogte stedet om natten, indtil vi kunne afhente tingene, siger politikommissær fra Fyns Politi Finn Wegner i en pressemeddelelse.

Sikre på, at tingene er tyvekoster

På ejendommen fandt politiet blandt andet en minilæsser, et næsten nyt og stort, professionelt stillads, en el-ladcykel med PostNords logo på, en trailer, en bådtrailer, en havetraktor, en kompressor, en cementblander, en motorsav, flere arbejdslamper og en række andre ting, som manden ikke kunne gøre rede for.

Han blev derfor sigtet for tyveri på stedet.

- Vi har allerede fundet de rette ejere til ladcyklen, minilæsseren og den almindelige trailer, og derfor er vi også ret sikre på, at tingene er tyvekoster, siger Finn Wegner.

- Beboerens snarrådighed førte os frem til en udlejet ejendom, som ligger ret afsondret, og som vi ikke nødvendigvis ville være kommet forbi ellers. Jeg må desværre konstatere, at det ikke er usædvanligt, at tyve vælger netop at leje lidt afsondrede ejendomme til anvendelse som lager for tyvekoster, afslutter Finn Wegner.

Indbrudsgruppen håber at kunne finde frem til flere af ejerne af de nu beslaglagte tyvekoster, så de kan komme tilbage til dem igen.