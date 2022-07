Afstemning: Hvilke spørgsmål skal med i kandidattesten?

Når antallet af spørgsmål er skåret ned fra 11 til 5, bliver de formuleret, så de passer ind i den landsdækkende kandidattest. Herefter vurderer TV 2, hvilket eller hvilke spørgsmål der endeligt udvælges.

Mulighed for efterårsvalg

Ved kommunalvalget i 2021 tog flere end to millioner danskere en test for at finde ud af, hvilken kandidat de delte flest holdninger med.

- Kandidattesten er rigtig god til at oversætte holdninger til et valg af et parti eller en kandidat, som en vælger gerne vil stemme på. Det er en nem måde at overskue et stort kandidatfelt, siger Niels Erik Kaaber, der er dataanalytiker ved Buhl & Rasmussen.

I Danmark udskrives der valg senest hvert fjerde år, og da der i 2019 blev stemt den 5. juni, skal valget afholdes senest 4. juni 2023. Flere mener dog, at det kan komme langt før.



Står det til Radikale Venstre, kommer det allerede til efteråret - inden Folketinget samles i oktober.

Partiet, der er regeringens ene af tre støttepartier, har truet statsminister Mette Frederiksen med et mistillidsvotum, hvis ikke hun udskriver valget i efteråret. Det har partiet gjort på grund af Minkkommissionens beretning, der retter skarp kritik af blandt andre statsministeren.

Det har fået flere folketingskandidater til at forberede sig på et efterårsvalg og dermed indsnævre den ellers planlagte sommerferie.