Aftale ligner dødsstød til store festivaler til sommer

Med aftalen ser det ualmindeligt svært ud for arrangørerne af de helt store fynske festivaler som for eksempel Tinderbox, Heartland og Langelands Festivalen. Ved udendørs arrangementer for et stående publikum gælder i øvrigt et krav om coronapas. Derudover gælder en række andre krav om blandt andet sundhedsplaner og afstand.

I den første periode skal deltagere inddeles i sektioner med maksimalt 200 mennesker. Efter 1. august kan sektionerne få en størrelse på 500 tilskuere.



Kravene til festivalerne fremgår af punktet "Ordning for udendørs arrangementer for stående og i bevægelse (festivaler, større koncerter, sportsarrangementer)" i en tabel i aftaleteksten.