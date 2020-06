Aftale lukker hul hos Fynbus på 100 millioner

Regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner er enige om at kompensere landets trafikselskaber for de udgifter og manglende indtægter, de har haft og får på grund af coronavirus i 2020.

For Fynbus betyder det, at det hul coronapandemien har lavet i økonomien for 2020 bliver lukket.

Ifølge direktør Carsten Hyldborg drejer det sig om et beløb i omegnen af 100 millioner kroner.

- Vi har været stillet i udsigt, at man dækkede de manglende passagerindtægter, og nu det er blevet til hele 2020, siger Carsten Hyldborg til TV 2/Fyn.

Hullet på de 100 millioner er primært opstået i de tre måneder efter statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landet ned 11. marts.

Men det er usikkert, hvor mange passagerer der vender tilbage til busserne i takt med at landet genåbnes.

Og der vil også være en usikkerhed i forhold til budgettet for 2021. Det budget skal ligge klar omkring 1. oktober, og Carsten Hyldborg venter at høre mere fra Transport- og Boligministeriet på den anden side af sommerferien.

Vitale funktioner holdt i gang

I en pressemeddelelse skriver transportminister Benny Engelbrecht (S) blandt andet, at trafikselskaberne har leveret en solid drift gennem hele foråret, og at det har gjort det muligt, at holde de vitale funktioner i samfundet i gang.

- Men det betyder også, at der en regning, som samfundet har påtaget sig at betale, skriver transportminister Benny Engelbrecht (S).

Trafikselskaberne har med opretholdelsen af store dele af trafikken således gjort det muligt for kritisk personale at komme til og fra arbejde.

Samtidig har tiltag for at begrænse smitten betydet ekstraudgifter til rengøring og omlægning af kapaciteten.

Udgifterne og de manglende billetindtægter vil blive kompenseret direkte til selskaberne senere på baggrund af deres regnskaber for 2020.

Transport- og Boligministeriet nævner i pressemeddelelsen ikke noget om, hvor meget det forventes at koste statskassen.

Fynbus' budget for hele 2020 er på 220 millioner kroner.

