Aftale på plads om kommunernes økonomi næste år

Kommunerne og regeringen er blevet enige om en aftale for kommunernes økonomi i 2025. Det oplyser Finansministeriet i en mail.

Aftalen vil blive præsenteret på et doorstep fredag klokken 11 af finansminister Nicolai Wammen (S).

Her deltager også indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), ældreminister Mette Kierkgaard (M) samt formand Martin Damm og næstformand Jacob Bundsgaard fra Kommunernes Landsforening.

Onsdag indikerede statsminister Mette Frederiksen (S) i en tale, at det skal 'komme danskernes lokale velfærd til gavn', at Finansministeriet for nyligt fandt 11,25 milliarder kroner ekstra i statskassens råderum.