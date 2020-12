Aftalen er klar: Fyn kommer sjællandske patienter til undsætning

Efter der onsdag blev slået rekord i antallet af indlagte coronapatienter i Region Sjælland, kommer Fyn og Jylland naboregionen samt hovedstaden til undsætning.

For at gøre plads til covid-19-patienterne er der lavet en aftale om, at Region Syddanmark blandt andet aftager flere kræftpatienter, bekræfter Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, over for TV 2 Fyn.

- Vi har i princippet en forpligtigelse til at hjælpe alle borgere i Danmark, og hvis nogen ikke kan blive behandlet til tiden, træder vi gerne til. Det kunne være, vi kom i samme situationen, og så håber vi på, at vi også har nogle venner i de andre regioner, siger han.

Direktøren kender ikke til det samlede antal patienter, men regionen tager dem, det er muligt. Man har dog også mærket en stigning i antallet af smittede på Fyn og i Jylland, fortæller direktøren.

Regionen havde onsdag 90 indlagte, og torsdag er tallet på 86.

- Det er væsentlig over det, det var for en uge siden. Alle sygehuse mærker et større pres på deres covid-sengepladser, men vi er slet ikke samme sted som de sjællandske regioner, siger Kurt Espersen.

OUH: En fornuftig løsning

Det bliver blandt andet Odense Universitetshospital, der skal aftage nogle af de sjællandske patienter, bekræfter administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard.

Patienter Region Syddanmark hjælper med: Bryst/plastkirurgisk (For eksempel brystkræft)

Kirurgisk (For eksempel tyktarmskræft og tyktarmsforsnævringer)

Urologisk (For eksempel blærekræft, prostatakræft og nyrekræft)

Ortopædkirurgisk (for eksempel rygpatienter eller akutte brud)

Onkologisk og hæmatologisk (For eksempel knoglemarvskræft, lymfekræft og leukæmisygdomme)

Intensiv-patienter

Ifølge ham drejer det sig her om et antal patienter, der kan tælles på tre-fire hænder. Det afhænger dog af, hvor længe ordningen kommer til at løbe, lyder det.

- Vi skal jo stå sammen, så vi får taget patienterne i den rigtige rækkefølge på tværs af landet, når presset nu ligger, som det gør på Sjælland, siger han til TV 2 Fyn.

- Lige nu har vi ikke lukket ned for alt det planlagte og alt det, der kan udskydes. Men der kan blive tale om at udskyde de ikke-førlighedstruende ting, der godt kan vente, for at gøre plads til det, der skal tages hurtigt - for eksempel kræft- og hjertepatienter.

Niels Nørgaard mener, det er en fornuftig løsning, at man hjælper de pressede regioner med at frigive plads til covid-19 patienterne, fremfor at dem med coronavirus skal flyttes andre steder hen i landet.

Et ønske i denne højtid

I Region Syddanmark kigger man på data hver dag og overvåger presset.

- Hvis vi pludselig ser voldsomme smittestigninger i vores region, vil vi selvfølgelig snakke med de østlige regioner om situationen, siger Kurt Espersen.

OUH håber dog, at presset snart letter i de to sjællandske regioner, så universitetshospitalet ikke er nødt til at trække yderligere på sit personale.

- De har vist stor fleksibilitet i snart et år, så det kunne man godt ønske i denne højtid, siger den administrerende sygehusdirektør.