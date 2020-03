Aksel fra X Factor: - Jeg ville hellere have haft Blachman

Fredag aften, når tredje livshow i årets X Factor ruller over skærmen, skal duoen i gruppekategorien Magnus og Aksel synge sig til en top seks i seerens hjerter.

De skal på scenen med sangen ”Fashion” af Jon Bellion, som de hele ugen har forberedt sig på med deres mentor og dommer, Ankerstjerne.

Umiddelbart ville jeg helst have beholdt Blachman som dommer. Aksel Kempf

En mentor, de er meget glad for, men som de i starten af deres X Factor-deltagelse gerne havde set være den garvede dommer Thomas Blachman i stedet.

- Umiddelbart ville jeg helst have beholdt Blachman som dommer. Men så fandt jeg ud af, at Ankerstjernes hold også er helt vildt dygtigt, så jeg er glad for, at jeg er landet her, siger Aksel Kempf.

Fra ung- til gruppekategori

Både Aksel og Magnus startede med at være en del af den unge kategori, da de gik videre fra audituons. Men de blev begge sorteret fra af Thomas Blachman til ’Five Chair Challenge’, hvor dommerne kun måtte vælge fem deltagere, som skulle med videre til bootcamp og have mulighed for at gå videre til liveshow.

Men de to sangeres X Factor-rejse stoppede ikke der. Ankerstjerne sammensatte efterfølgende nemlig to grupper på egen hånd ud fra dem, der var blevet sorteret fra tidligere i showet. Én af dem var duoen Magnus og Aksel.

Læs også Aksel fra X-Factor før liveshow: - Hvordan fanden er det her sket?

Magnus Lasse Jensen, der kommer fra Silkeborg, er enig med sin makker i, at de er havnet hos en god dommer i Ankerstjerne, men at Thomas Blachman også havde været en god mentor.

- Ja, jeg ville hellere have haft Blachman som dommer til at starte med. Det er ham, jeg har set op til, når jeg har set X Factor siden jeg var helt lille, så det er nok derfor.

Skulle vænne sig til Ankers stil

Da de to fyre i sidste uge gav Bemærk en rundvisning backstage på X Factor-scenen, fortalte Magnus, at han lige skulle vænne sig til Ankerstjernes lidt "poppede" stil.

- Han er sgu en fed fyr som ved, hvornår man skal lave pjat og være seriøs. Man skal dog lige vænne sig til alle de der "Ankerstjerne pop-ting", siger Magnus Lasse Jensen.

Fredag aften skal deltagerne i X Factor synge sange med et budskab. Du kan se Magnus og Aksel optræde med sangen ”Fashion” af Jon Bellion klokken 20 på TV2.