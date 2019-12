Aktion mod terror: Søgning på computer førte til fynsk ransagning

Det var søgninger på internettet fra en 29-årig mands computer, der førte til ransagningen af en gård ved Munkebo onsdag eftermiddag.

- Ifølge mine oplysninger handler det om en IP-adresse, som kan knyttes til den her mands computer, og det var det, som førte til den store ransagning af en gård på det østlige Fyn, som altså varede i mange timer, siger TV 2/Fyns reporter Frederik Roland.

Omkring 25 betjente var onsdag involveret i ransagningen, som skete i forbindelse med en landsdækkende politiaktion mod terror. Aktionen var igangsat og ledet af PET og Københavns Politi.

På tværs af landet førte aktionen til 22 anholdelser på 20 adresser, og anklager ved Fyns Politi Klaus Lauridsen bekræfter, at der er "sammenfald" mellem sagen på Fyn og de øvrige grundlovsforhør i terrorsagen.

Har kæret rettens afgørelse

Manden med bopæl på det østlige Fyn blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense, hvor det blev besluttet. at han skal varetægtsfængsles i fire uger.

Afgørelsen er blevet kæret til Østre Landsret af den 29-årige, da han ikke er enig i rettens beslutning.

- Manden var meget forundret over den her anholdelse og mener altså ikke, at han har gjort noget galt, siger Frederik Roland.

Der er dobbelt lukkede døre i sagen. Det sker på anklagerens opfordring af hensyn til sagens efterforskning. Derfor er det også begrænset, hvilke oplysninger der kan bringes i sagen.

- Via den IP-adresse skulle der angiveligt være søgt på "noget", som det bliver fortalt af de kilder, jeg har, siger Frederik Roland.