Aktivister svømmede ind foran russisk olietanker

Den 23. marts malede Greenpeace-medlemmer ifølge anklageskriftet ”OIL IS WAR” og ”OIL FUELS WAR’ på skroget af tankskibet ’Stamos’, da det kom sejlende i området mellem bøjerne 58 og 62 syd for Langeland. Også denne gang hoppede demonstranter i vandet tæt på skibet, som måtte ændre kurs.

Og så var der den 25. marts, da en RIB-båd og et sejlskib ifølge anklageskriftet placerede sig i sejlløbet tæt ved tankskibet ’Louie’, som ligesom de forudgående dage måtte ændre kurs for ikke at sejle ind i nogen.

Mener ikke, man har brudt loven

Anklagemyndigheden går efter en bødestraf til Greenpeace. Miljøorganisationen mener derimod ikke, at man har gjort noget ulovligt.

I en pressemeddelelse siger kampagnechef for Greenpeace Danmark, Sune Scheller, at det var fredelige protester, som er udført for at ”gøre opmærksom på vigtige samfundsmæssige forhold”.

- For mens myndighederne bekæmper os i retten, sejler der dagligt adskillige tankere fra Putins rustne og lyssky skyggeflåde gennem de smalle danske stræder med sanktionsramt russisk olie. Olien finder stadig vej til danske forbrugere, og de nedslidte olietankere er mere end nogensinde en tikkende miljøbombe for vores havmiljø og kyststrækninger, siger Sune Scheller.