Frostsprængte skinner: Akut sporarbejde forsinker togtrafikken

Et akut sporarbejde mellem Odense og Nyborg forsinker togtrafikken mellem landsdelene.

Forsinkelserne skyldes, at der omkring klokken 9.30 fredag blev opdaget en sprække i skinnerne ved Ullerslev.

Banedanmark arbejder på at rette fejlen, men på nuværende tidspunkt vides det ikke, hvornår togene igen kører til tiden.

Forsinkelserne gælder Intercity- og lyntog, som kører mellem landsdelene. Togene er cirka forsinket mellem 20 og 30 minutter - men togtrafikken kan være yderligere forsinket.

Skyldes sprække i skinnerne

Ifølge Banedanmark skyldes forsinkelserne på togtrafikken dagen igennem, at der er kommet en sprække i skinnerne.

- Skinnerne springer, de går simpelthen i stykker. Der en sprække på fire centimeter, og jo længere tid, der går, jo større bliver den, siger Johs Caspersen, der er togleder ved Banedanmark.

Han fortæller, at det typisk bliver opdaget ved, at togføreren opdager et bump på skinnerne. Derefter kører en sporvagt ud og retter fejlen - og det er altså det arbejde, der har forsinket togtrafikken over fyn i løbet af fredagen.

- Der er lagt otte en halv meter ny skinne ud, fordi skinnen har taget så meget skade, siger Johs Caspersen.