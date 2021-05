Akutlukning af motorvejen: - Alt gik efter planen

Gravede ud og fyldte i

Strækningen blev lukket klokken 19.00 mandag aften med kun ét farbart spor.

Herefter gravede man en rende på fire meters bredde og to-tre meters dybde ind under motorvejen, fyldte nyt materiale ind i renden og komprimerede det. Efterfølgende blev der lagt asfalt på.

Udbedringen var færdig klokken et i nat, så asfalten kunne nå at køle ned til den planlagte genåbning klokken seks i morges.

"Skød" afvandingledning itu

Mike Boesen forklarer, at man ramte en eksisterende afvandingsledning, da man "skød" en ny afvandingledning ind under motorvejen. Kombineret med det kraftige regnvejr var man bekymret for, at der var opstået luftlommer under vejen.

- Der vil altid opstå situationer som denne, når man laver sådanne projekter. Og vand i store mængder er altid en udfordring.

- Vi udførte den akutte reparation for at være helt sikre, siger projektlederen.

Tirsdag morgen kunne Fyns Politi oplyse, at morgentrafikken på strækningen blev afviklet uden problemer.