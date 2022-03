Akutmodtagelsen på OUH er fortsat hårdt presset af Covid-19

Selvom corona ikke længere er en samfundskritisk sygdom, skaber pandemien stadig problemer på Odense Universitetshospital.

Akutmodtagelsen har hver dag et sted mellem 30 og 50 isolerede patienter, og det kan mærkes.

- Rigtig mange patienter er isoleret enten fordi de har eller er mistænkt for at have covid-19, og det er noget, der presser dagligdagen, siger Poul Henning Madsen, der er ledende overlæge ved Fælles Akutmodtagelse på OUH.

Antallet af patienter er det samme som altid, men eftersom en del af patienterne er isoleret, tager behandlingen længere tid per patient. Og det skaber udfordringer.

- Vi prøver at få det til at hænge sammen ved at få personale fra andre afdelinger hen i akutmodtagelsen og hjælpe til, siger Poul Henning Madsen.