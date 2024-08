Akutskole til problematiske elever: Minister er klar i mælet

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har i dag været i Odense for at drøfte muligheden for at indføre et akuttilbud til elever, der skaber problemer i skolen.

Og det var en inspireret børne- og undervisningsminister, der trådte ud fra mødet tidligere i dag. Her pegede Mattias Tesfaye blandt andet på et løft til folkeskolerne.

- I regeringen er vi klar til at prioritere øgede udgifter til folkeskolen, fortalte han til TV 2 Fyn kort efter mødet.



Tal fra Sverige, der har erfaring med akutskoler, viser nemlig, at akutskoler vil betyde en øget udgift. Men ifølge Mattias Tesfaye er det en udgift, man bør prioritere.

- Min drøm er, at jeg kan tage til Odense om et år og besøge en akutskole, fortalte han uddybende.

Mattias Tesfaye afrundede dog med, at det skal være op til den enkelte kommune, hvordan man vil løse opgaven.