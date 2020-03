Albert fra 7. om skolelukning: Det er lidt irriterende, men også fedt at få fri

Folkeskoler skal stadig holde åbent for de elever, der ikke kan blive passet af deres forældre eller andre, men fra på mandag er skolerne lukket i foreløbig 14 dage for at bekæmpe spredningen af coronavirus.

Skolerne skal holde åbent torsdag og fredag, indtil forældre har mulighed for at arrangere pasning af deres børn, men dem, der har mulighed for det, blev onsdag aften opfordret til at holde deres børn hjemme.

- Jeg er da spændt på at se, hvor mange elever, der dukker op, siger Poul Erik Svendsen, der udover at være socialdemokratisk formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark også er skoleleder på Aarupskolen.

Skolen lukker fra mandag og foreløbigt 14 dage frem, men der vil være et nødberedskab, fortæller Poul Erik Svendsen.

- Sådan at for eksempel sundhedspersonale, der ikke kan få passet deres børn, har nogle muligheder. For dem og andre, der står i en helt håbløs situation. Vi skal have nødordninger på skolen, siger Poul Erik Svendsen.

Nogle børn skal stadig passes på skolen

På Broskolen i Årslev er der forældre, der ikke endnu har haft mulighed for at finde alternativer til skolen.

- Jeg har været nødt til at tage på arbejde, og det har min mand også, så vi bliver nødt til at aflevere børnene her, siger Gitte Juhl Hansen, der bor i Sdr. Nærå.

Hun er på vej på arbejde for at finde ud af, om hun kan arbejde hjemmefra, så hun kan have sine børn hjemme.

Beskeden fra statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften, der reelt sætter Danmark i en slags undtagelsestilstand, virkede mærkelig på Gitte Juhl Hansen.

- Det er jo helt surrealistisk, og man ved jo knap nok, hvad man skal forholde sig til. Vi tager én dag ad gangen og lader være med at gå i panik.

Tina Lund fra Årslev har også afleveret sine tre børn på Broskolen, indtil hun har fået en afklaring på jobbet. Men hun tager situationen roligt.

- Vi ved, at der er nødpasning for dem, der går i SFO og børnehave, så det gar vi ikke så meget op i, siger hun.

Bliver i skole så længe som muligt

En af de få elever, der er mødt op på skolen er 14-årige Robin Frede Jensen Hansen fra Gelsted, der går i 7. klasse på Aaarupskolen.

- Jeg er ikke bange for det, (coronacvirus, red.) og der er heller ikke blevet meldt noget ud om, at man skal blive hjemme, så jeg er i skole lige så længe, man kan, siger han.

Hvordan kan det være, at du har valgt at tage i skole?

- Det er måske også lidt kedeligt at være derhjemme, så jeg vil hellere være i skole. Nu skal jeg jo være hjemme fra på mandag og de næste 14 dage. Det bliver også kedeligt, så jeg vil hellere være i skole så længe, jeg kan.

Isabella Langkilde Jakobsen er også mødt op på Aarupskolen. Hun er en af tre elever, der er mødt op i 7. klasse torsdag morgen. Hun er heller ikke bekymret for coronavirus.

- Jeg er ikke selv bange for at få coronavirus, men jeg har nogle bedsteforældre, og jeg håber da ikke, at de får det, siger hun.

Albert Krarup Kørner har været forbi skolen for at hente nogle af de bøger, han har liggende i klassen på Aarupskolen.

- Jeg har taget de vigtigste bøger med hjem. Mine matematikbøger og nogle danskbøger, for det kan jo godt være, vi får nogle hjemmelektier for, siger han.

Albert Krarup Kørner forstår godt, at skolen lukker for en periode:

- Hvis der ikke er nogen, der gør noget for at stoppe spredningen, så har vi det (coronavirus, red.) allesammen til sidst.

Hvordan har du det med, at skolen lukker fra på mandag?

- Det er jo lidt irriterende, at vi ikke kan være i skole og være sammen som vi plejer, men det er da fedt nok bare at få fri, siger Albert Krarup Kørner.

Aarupskolen stort set lukket

Klokken ni torsdag formiddag er Aarupskolen nærmest tom. Kun omkring 20 elever er på skolen ud af de omkring 600 elever, der normalt går på skolen.

- Forældrene her i Aarup har forstået statsministerens budskab og holdt deres børn hjemme, siger Poul Erik Svendsen.

- Vi har haft en del forældre, der er kommet med deres børn og har hentet ting, så de har noget at arbejde med derhjemme. Og mit personale giver besked om, hvad eleverne skal arbejde med de kommende 14 dage, hvor de er hjemme.