Alberte elsker genbrug: - Det er vigtigt ikke at spilde vores ressourcer

- Jeg synes, det er megafedt at sige, at jeg selv har lavet det. Så føler man sig sådan lidt sej, siger Alberte Due og peger på det gamle fjernsyn, som hun og manden har lavet om til en bar.

Alberte Due fra Vissenbjerg er én af de danskere, der har fået øjnene op for genbrug samt at upcycle møbler, så de kan bruges på en ny måde. I en undersøgelse fra Den Blå Avis fremgår det, at otte ud af ti danskere enten køber eller sælger brugte varer.

- Jeg køber genbrug, fordi jeg synes, at det er mega vigtigt at støtte naturen ved ikke at spilde vores ressourcer. Og så for at få et personligt hjem, smiler Alberte Due.

TV 2/FYN EVENT INVITERER En slidt sofa, en forvasket T-shirt eller en brugt korkprop behøver ikke at ende sit liv i en container på lossepladsen. For hver gang du genbruger eller upcycler i stedet for at købe nyt, sparer du kloden for værdifulde ressourcer. Men hvor skal du starte? TV 2/Fyn Event inviterer i samarbejde med Bronx Kaffe og Krea, Odense Renovation, Tingcentralen og VillaFyn til en kreativ aften, hvor upcycling og DIY er i fokus. I mange tilfælde er dit hjem fyldt med ressourcer, som kun venter på at blive udnyttet. Eventet afholdes i det nyåbnede Bronx, Bolbros nye "fællesskabs-biks", hvor initiativtager Cindy Frederiksen står klar til at fortælle om stedet og hygge om deltagerne.

Miljøet er under pres

Hver dansker udleder i gennemsnit 19 ton CO2 om året, hvoraf fem ton alene kommer fra produktionen af hverdagsprodukter som møbler, tøj og elektronik.

- Der er jo brugt ressourcer på at producere møblerne, og så synes jeg, at det synd, hvis det bare skal gå op i røg, siger Alberte Due.

Med genbrug mindskes forbruget og dermed produktionen.

Alberte Due fra Vissenbjerg er vild med at købe brugte møbler. Foto: Julie Lapp

- Det har allerede været til glæde for folk, og så bliver det også til glæde for mig. Der bliver ikke brugt flere ressourcer på, at det kommer hjem i mit køkken, set i forhold til et nyt bord i en butik, fortæller Alberte Due om sit eget forbrug.

77 procent af danskerne købte og solgte brugte varer i løbet af 2019. I 2018 var det tal 61 procent. For hver tredje af dem, er det miljøet, der er årsagen til, at de genbruger.

Læs også Ny genbrugsbutik: Levende hus med kunstnere og iværksættere - og masser af inspiration

- Altså der er jo alt det her klima-krise-halløjsa-noget. Når vi ikke forbruger på samme måde og ikke køber nye møbler, så genbruger vi de ressourcer, der allerede brugt, understreger hun.

Gør-det-selv af genbrug

Altså der er jo alt det her klima-krise-halløjsa-noget. Når vi ikke forbruger på samme måde og ikke køber nye møbler, så genbruger vi de ressourcer, der allerede brugt. Alberte Due, grafiker

Udover at købe sine møbler i genbrug er Alberte Due vild med at upcycle - altså forny møblet og gøre noget gammelt til noget nyt.

- Hvis møblet har en skade, så kigger vi på, om vi kan gøre noget ved, eller om vi har en eller anden god idé til møblet som "hvis vi maler den hvid, så har vi det fedeste møbel", forklarer Alberte Due.

- Det her var gået i stykker, siger Alberte Due og peger på sit jalousiskab, som fremstår som nyt.

Læs også Nyt er yt: Fynboerne er blevet vilde med genbrug

Da de købte skabet, kunne lågen ikke rulle ned og det var komplet sortbejset. Med en kærlig hånd blev det gamle skab, som ellers bare skulle være smidt ud, til et helt nyt møbel. Og genbrugsmøblerne lægger i høj grad op til, at man gør noget ved dem.

Albertes gamle nye jalousiskab. Foto: Julie Lapp

- Man kan lave sin helt egen stil. Det er jo øv at gå i Ikea og det første, du skal gøre, er at lave noget om på det. Så er det federe at gå i genbrug, hvor der alligevel ikke er nogen, der vil have møblet. Så laver vi det til noget, som passer ind i vores hjem.

11. marts kan du møde Alberte Due til TV 2/Fyns Events begivenhed "DIY - Fra skrammel til skat" i Bronx - Kaffe og Krea i Bolbro, hvor du kan blive meget klogere på upcycling, DIY og bæredygtigt genbrug.