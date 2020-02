Alene på valentinsdag? Hans kører ud med roser og chokolade

Egentlig er Hans Hansen ikke en stor tilhænger af valentinsdag. Der er stopfuldt på restauranter, og selv dem med ondt i hjertet må finde sig i at se på turtelduer og tosomhed.

Men sin modstand til trods kommer denne dag netop til at gå op i chokolade og roser for Hans Hansen. Han har nemlig besluttet at sprede glæde hos dem, der er alene. Derfor delte han torsdag en video på Facebook, hvor han fortalte, at man kunne kontakte ham og fortælle, hvem der kunne have brug for et besøg.

- Der er altid mange, der sidder alene på valentinsdag. Dem vil jeg tage ud til med en rose og noget chokolade, siger han.

Det er ikke noget, han har planlagt i lang tid, for idéen fik han torsdag. Men han handlede hurtigt og ringede til butikschefen i Rema 1000 Assens, som han tilbød at være med.

- Torben Lorentzen er altid med til at støtte mig og mine projekter, siger Hans Hansen.

Derfor fik han sponsoreret 30 roser.

På langs og tværs af Fyn

Planen om at køre ud med kram og kærlighed delte Hans Hansen torsdag. Hurtigt fik han henvendelser fra personer, der ville sprede glæde på tværs af Fyn.

Det er bare for at forkæle folk, og der er mange der går op i dagen. Så hvorfor ikke sprede lidt glæde? Hans Hansen

- Jeg er blandt andet blevet kontaktet af et bosted og nogle, der vil have, at jeg kører ud til deres veninder, siger Hans Hansen.

Lige så snart, han har fri fra arbejde, sætter han sig ind i bilen og kører afsted. Indtil videre strækker ruten med besøg sig fra Odense til Langeland.

- Det er bare for at forkæle folk, og der er mange der går op i dagen. Så hvorfor ikke sprede lidt glæde? spørger han retorisk og fortsætter.

- Jeg ved, hvordan det er at sidde alene.

I skrivende stund har han 14 stop på turen, så det er stadig muligt at kontakte ham. Han har nemlig 30 roser med i bilen.